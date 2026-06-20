Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

Сблъсъкът от втория кръг на Група "F" между Нидерландия и Швеция ще се проведе на стадион „НРГ Стейдиъм“ в Хюстън. Двубоят е поверен на опитния английски рефер Майкъл Оливър, който се завръща на най-голямата футболна сцена за това Световно първенство. Мачът е от ключово значение за разпределението на силите в групата, в която компания на европейските тимове правят Япония и Тунис.

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Швеция влиза в двубоя с огромно самочувствие след впечатляващия успех с 5:1 над Тунис в първия си мач, което ги постави на върха в Група F с 3 точки. От друга страна, Нидерландия записа драматично равенство 2:2 срещу Япония, въпреки че на два пъти водеше в резултата чрез голове на Вирджил ван Дайк и Крисенсио Съмървил. За „лалетата“ победата в този мач е от съществено значение, за да запазят шансовете си за първото място, докато нов триумф за „тре кронур“ на практика ще им гарантира участие в елиминационната фаза.

Историята на срещите между двата отбора е богата, като до момента те са се изправяли един срещу друг 25 пъти. Нидерландия има леко предимство с 12 победи срещу 8 за Швеция и 5 равенства. На Световни първенства двата тима имат само една среща – нулево равенство в груповата фаза през 1974 г., когато Нидерландия впоследствие достига до финала. В последните години съперничеството е изключително оспорвано: от победа на Нидерландия с 2:0 в квалификациите през 2017 г. до драматичния четвъртфинал на Евро 2004, спечелен от „оранжевите“ след дузпи (0:0 в редовното време). Нидерландия участва за 12-и път на финали, като е трикратен финалист, докато за Швеция това е 13-о участие, а най-доброто им постижение е финалът през 1958 г.

Край тъчлинията ще се срещнат двама стратези, които до момента не са се изправяли един срещу друг в официален мач. Роналд Куман залага на атакуващ стил и разчита на опита на лидери като Ван Дайк, докато Греъм Потър, който пое Швеция в края на 2025 г., налага гъвкав и модерен футбол, базиран на притежанието на топката. Този мач ще бъде техният първи пряк сблъсък на международната сцена.

Нидерландия загуби халф за втория си мач на Световното

Роналд Куман има един сериозен проблем преди мача. Куинтен Тимбер отпадна от сметките, след като получи контузия по време на тренировка, съобщиха от нидерландския отбор. 25-годишният Тимбер е получил леко сътресение след сблъсък по време на тренировка в четвъртък.

В лагера на Швеция добрата новина за Греъм Потър е завръщането на голямата звезда Александър Исак, който е възстановен от фрактура на крака и въпреки че е отбелязан като под въпрос в официалните списъци, се очаква да бъде на разположение. Левият бек Габриел Гудмундсон, който получи лек удар срещу Тунис, също е готов за игра. Нападението на скандинавците ще бъде водено от намиращия се в страхотна форма Виктор Гьокереш

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