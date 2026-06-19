Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия ще се опита да постигне първата си победа на Мондиал 2026 в двубоя срещу Хаити, който стартира тази нощ в 03.30 часа българско време на "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия. След като записа равенство с Мароко в първия си мач на турнира, “селесао” дели втори-трето място в група “С” с равни показатели с предишния си съперник. На върха е Шотландия, който тази нощ приема именно Мароко. Хаити пък ще се бори за първата си точка на световни първенства.

Бразилия трябва да покаже доста по-добра игра от първия мач, когато особено през първото полувреме често отстъпваше на “Лъвовете на Атлас”, но в крайна сметка след хубав гол на Винисиус Жуниор стигна до точката. За първи път в последните си 23 мача на световни финали "златистите" завършиха с по-малко удари от своя съперник. Петкратният световен шампион не е вдигал трофея от 2002 година, а от 2014-а не е продължавал по-напред от 1/4-финалите.

Бразилците са се изправяли три пъти срещу Хаити, като не е изненада, че имат три победи в тези мачове, в това число и 7:1 на “Копа Америка” през 2016-а. Хаитяните са допуснали цели 17 попадения в тези три срещи.

„Червено-сините“ имаха много положителни моменти в първия си мач от Световното първенство през 2026 г. срещу Шотландия, но претърпяха загуба с 1:0, като Джон Макгин се разписа още в първата половина на мача. Хаити отправи цели 15 удара в този двубой - повече от всички отбори в група "C" до момента, но отборът ще бъде елиминиран от Световното първенство, ако загуби от Бразилия, а Мароко победи Шотландия, тъй като тези резултати биха направили невъзможно завършването им на трето място.

„Гренадирите“ играха преди това на Световното първенство през 1974 г., като загубиха и трите си мача, така че дори точка в секцията би била историческо постижение.

Неймар няма да играе и във втория двубой на Бразилия

Вече е ясно, че Карло Анчелоти няма да може да използва Неймар и във втория мач. Нападателят продължава да се възстановява от поредната си контузия и остана да се подготвя в Ню Джърси, докато съотборниците му заминаха за Филаделфия. Очакванията са Татко Карло да направи промени в сравнение с първия мач. Данило най-вероятно ще влезе в защита, а Матеус Куня може би ще започне на върна на атаката за сметка на Игор Тиаго, който не се представи на ниво в първата среща.

Анчелоти обмисля промени в състава на Бразилия след лошия старт на Мондиал 2026

Що се отнася до Хаити, Жосуе Казимир може да стартира вместо Францди Пиеро.Уилсон Исидор, който отбеляза два гола в пет мача за Хаити, отново ще бъде титуляр. Опитният вратар Джони Пласид ще запише 84-тия си мач за национални отбор.

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