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Българин ще е асистент на Един Терзич в Атлетик Билбао

  • 19 юни 2026 | 14:18
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Новият треньор на Атлетик Билбао Един Терзич обяви екипа си, с който ще работи в баския отбор, съобщиха от клуба. В него влизат дясната му ръка от Борусия (Дортмунд) Себастиан Геперт, който ще е асистент и анализатор, както и българинът Петър Гайдаров, който до това лято работи с юношески формации на Байерн (Мюнхен).

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Българин напуска Байерн

Според официалното съобщение на Атлетик, 35-годишният роден специалист също ще изпълнява функциите на асистент, като ще отговаря за тренировъчния процес и прехода на играчите. Той идва от Байерн (Мюнхен), където през настоящия сезон водеше отбора до 19 години, включително и в Младежката Шампионска лига.

Гайдаров има шестгодишен опит в Байерн, като е работил още и за юношите на Нюрнберг, както и в по-скромните германски Инголщат, Манхинг, Минделщетен, Айгълсбах и Ландшут. Смяташе се, че Гайдаров може да стане треньор на Карлсруе, но в крайна сметка българинът е предпочел да работи с Терзич в Атлетик Билбао.

В екипа на новия треньор на баските влиза и легендата на клуба Оскар Де Маркос, който е вторият по мачове в историята на клуба с 573 срещи, като отстъпва единствено на Хосе Анхел Ирибар. Бившият капитан на Атлетик ще се заеме с индивидуалното и колективното развитие на футболистите.

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