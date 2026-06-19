Българин ще е асистент на Един Терзич в Атлетик Билбао

Новият треньор на Атлетик Билбао Един Терзич обяви екипа си, с който ще работи в баския отбор, съобщиха от клуба. В него влизат дясната му ръка от Борусия (Дортмунд) Себастиан Геперт, който ще е асистент и анализатор, както и българинът Петър Гайдаров, който до това лято работи с юношески формации на Байерн (Мюнхен).

Българин напуска Байерн

Според официалното съобщение на Атлетик, 35-годишният роден специалист също ще изпълнява функциите на асистент, като ще отговаря за тренировъчния процес и прехода на играчите. Той идва от Байерн (Мюнхен), където през настоящия сезон водеше отбора до 19 години, включително и в Младежката Шампионска лига.

ℹ️ Terzić perfila su cuerpo técnico con Geppert, Gaydarov y De Marcos.



Llega con su mano derecha en el Borussia Dortmund y un entrenador del Bayern Munich, y el mito de Laguardia será el responsable de desarrollo del jugador. #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) June 19, 2026

Гайдаров има шестгодишен опит в Байерн, като е работил още и за юношите на Нюрнберг, както и в по-скромните германски Инголщат, Манхинг, Минделщетен, Айгълсбах и Ландшут. Смяташе се, че Гайдаров може да стане треньор на Карлсруе, но в крайна сметка българинът е предпочел да работи с Терзич в Атлетик Билбао.

В екипа на новия треньор на баските влиза и легендата на клуба Оскар Де Маркос, който е вторият по мачове в историята на клуба с 573 срещи, като отстъпва единствено на Хосе Анхел Ирибар. Бившият капитан на Атлетик ще се заеме с индивидуалното и колективното развитие на футболистите.

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