Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

По всичко изглежда, че българинът Петър Гайдаров няма да бъде назначен за старши треньор на Карлсруе, който в момента е във Втора Бундеслига на Германия. В края на сезона 34-годишният специалист напуска Байерн (Мюнхен), където досега работеше в школата. Името му беше сред спряганите за нов наставник на Карлсруе, но според последните информации ръководството има друг фаворит.

Това е Максимилиан Зенфт, който през последните три сезона е начело на австрийския Рийд, съобщава “Скай Германия”. Разговорите вече са в напреднала фаза. В момента 36-годишният треньор все още се бори за място в Лигата на конференциите — и го прави с втория най-малък бюджет в първенството.

В личните разговори Зенфт е убедил шефовете на Карлсруе повече от всеки друг кандидат. Той е привърженик на футбол с висока преса и в момента се счита за най-актуалното име на австрийския треньорски пазар. Ръководството на Рийд вече е бил информирано, че той напуска.

Любопитното е, че освен във футбола, Зенфт има успехи и в покера. През 2014 г. той завършва на 11-о място на Световното първенство по покер.