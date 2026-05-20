  Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
По всичко изглежда, че българинът Петър Гайдаров няма да бъде назначен за старши треньор на Карлсруе, който в момента е във Втора Бундеслига на Германия. В края на сезона 34-годишният специалист напуска Байерн (Мюнхен), където досега работеше в школата. Името му беше сред спряганите за нов наставник на Карлсруе, но според последните информации ръководството има друг фаворит.

Това е Максимилиан Зенфт, който през последните три сезона е начело на австрийския Рийд, съобщава “Скай Германия”. Разговорите вече са в напреднала фаза. В момента 36-годишният треньор все още се бори за място в Лигата на конференциите — и го прави с втория най-малък бюджет в първенството.

В личните разговори Зенфт е убедил шефовете на Карлсруе повече от всеки друг кандидат. Той е привърженик на футбол с висока преса и в момента се счита за най-актуалното име на австрийския треньорски пазар. Ръководството на Рийд вече е бил информирано, че той напуска.

Любопитното е, че освен във футбола, Зенфт има успехи и в покера. През 2014 г. той завършва на 11-о място на Световното първенство по покер.

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

