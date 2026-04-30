Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Българин напуска Байерн

  • 30 апр 2026 | 17:19
  • 484
  • 0
След пет години, прекарани в академията на Байерн Мюнхен, треньорът на отбора до 19 години Петър Гайдаров ще напусне клуба, за да се посвети на ново предизвикателство в професионалния футбол, пише "Тема Спорт".

34-годишният български специалист заемаше различни ръководни позиции в школата на баварците и остави трайна следа в развитието на множество млади таланти.

Гайдаров се присъедини към германския колос преди пет години и бързо се утвърди като един от най-перспективните треньори в академията. По време на престоя си той натрупа ценен опит като старши треньор на отбора до 16 години, помощник на тима до 19 години, старши треньор на състава до 17 години, както и в настоящата си роля. През последните два сезона Гайдаров водеше формацията до 19 години, с която постигна значителни успехи и подготви редица таланти за прехода им към професионалния футбол.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

