Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута" - отзивите след 1:1 с Арда
  • 30 апр 2026 | 20:28
  • 604
  • 0
Клубът от Втора Бундеслига Карлсруе се интересува от младия български специалист Петър Гайдаров, който стана известен с успешната си работа в школата на Байерн (Мюнхен), но по-рано днес обяви предстоящата си раздяла с баварците.

Българин напуска Байерн

Според един от фен-сайтовете на баварците „няколко клуба от чужбина са проявили интерес към родния треньор, но най-сериозно за момента се интересуват от Карлсруе“. 34-годишният Гайдаров работи в школата на Байерн от 2021 година до това лято, като за това време тимът достигна един осминафинал, един четвъртфинал и един полуфинал в юношеското първенство. Отделно от това, съставът редовно играе и в Младежка Шампионска лига.

В момента Карлсруе е на 9-о място с 40 точки във второто ниво на германския футбол, на 7 над зоната на изпадащите, където първи вътре е Магдебург с 33 пункта. В момента старши треньор на „синьо-белите“ е Кристиан Айхнер, чийто договор обаче изтича в края на сезона и няма да бъде продължен. Той прекара приблизително пет години като старши треньор на тима. Под негово ръководство Карлсруе се утвърди във Втора Бундеслига след поредица на изпадания преди това, но новият ръководен борд иска надграждане и търси негов заместник. Смята се, че именно Гайдаров е първи избор.

Снимки: Imago

