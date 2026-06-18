"Соколите" очакват попълненията си до първата контрола

Отборът на Спартак (Варна) ще проведе изцяло при домашни условия своята лятна подготовка. Първата контролна среща е насрочена за 27 юни от 18:00 часа на стадион „Спартак“, където „соколите“ ще приемат новака в елита Дунав. До края на седмицата във Варна се очаква да пристигнат и двете нови попълнения от Португалия – халф и крило.

Ръководството на клуба планира да привлече общо между пет и шест нови футболисти на ключови позиции с цел повишаване на конкуренцията в състава.Идеята е до първата контрола всички набелязани играчи да се присъединят към лагера на „соколите“, за да може старши треньорът Гьоко Хаджиевски и неговият щаб да проведат пълноценна подготовка преди началото на новия шампионат.

/Пламен Трендафилов/

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