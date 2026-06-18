Канада и Катар ще преследват историческа победа

Съдомакинът на Мондиал 2026 Канада се изправя срещу домакина на предишното Световно първенство Катар във втория мач на двата отбора от група „B“ на настоящото издание на турнира. Двубоят помежду им е във Ванкувър тази нощ от 1:00 часа българско време.

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

И двата тима направиха ремита в откриващия си двубой от Мондиала. „Кленовите листа“ стигнаха само до 1:1 срещу Босна и Херцеговина, докато „кестенявите“ се добраха до същия резултат след късен гол срещу Швейцария. Така двата отбора спечелиха своята първа точка на Световно първенство, но все още чакат първата си победа. В досегашните си две участия в турнира през 1986-а и 2022-ра Канада записа шест поражения, а преди четири години Катар загуби и трите си домакински мача.

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Преди тази среща Швейцария и Босна и Херцеговина ще премерят сили в другия мач от втория кръг на групата, като началният час е 22:00.

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