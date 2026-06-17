Алфонсо Дейвис под сериозна въпросителна и за втория мач на Канада

Капитанът на националния тим на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне и предстоящия двубой срещу Катар на Световното първенство. 25-годишният играч продължава да се възстановява от разтежение на подколянното сухожилие. Срещата е от 1:00 часа българско време в нощта на четвъртък срещу петък.

Защитникът не успя да вземе участие в откриващия мач на канадците - 1:1 срещу Босна и Херцеговина в петък в Торонто и остава под въпрос за завръщане в игра.

„Първият мач наближава доста бързо“, каза Дейвис миналата седмица, когато допълни: „Разбираме колко важен е първият двубой, но разбираме също, че възстановяването винаги е важно нещо. Няма нужда да бързаме, просто продължаваме с възстановяването“.

Селекционерът на канадския състав Джеси Марш заяви по това време, че ядрено-магнитен резонанс е показал, че Дейвис „се възстановява невероятно добре, почти напълно“, допълва БТА.



Срещата ще бъде излъчена на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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