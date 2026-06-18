Лопетеги: За Катар думата "напрежение" не съществува

За Катар думата "напрежение" не съществува и футболистите в отбора продължават да преследват мечтата си, заяви националният селекционер Хулен Лопетеги преди двубоя с Канада във Ванкувър. Азиатските шампиони започнаха турнира с равенство 1:1 с Швейцария и всички отбори в групата са с равен брой точки преди вторите мачове.

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Катар, с население от близо 3.17 милиона души, завърши на последно място в групата си на световните финали през 2022 година, на които бе домакин.

"Думата напрежение не съществува за нас. Когато преследваш мечтата си, не си под напрежение, а си мотивиран и вдъхновен. Постигнахме нещо, което не се беше случвало в историята - Катар е тук", каза Лопетеги, цитиран от Ройтерс.

"Катар е една малка страна, но тя изпитва огромна страст към футбола. Държавата инвестира много в инфраструктурата, а ние трябва да бележим напредък ежедневно. Мачът с Швейцария е зад гърба ни. Концентрирани сме единствено и само върху следващия съперник, който също е много силен", добави испанският треньор.

Катар играе предимно с футболисти от местното първенство и постигна синхрон, който го прави голяма сила в Азия. Националите спечелиха два пъти поред континенталния турнир, а сравнително леката група на Световното първенство им дава надежди за нещо повече, продължава агенция Ройтерс.

"На миналите финали си пролича, че нямаме опит, но това вече не е така. Готови сме. Ще видим какво ще се случи утре, но се надявам да изиграем добър мач и да продължим да пишем история. На такива форуми никога не е лесно, но аз вярвам в нашия отбор", заяви халфът Абдулазиз Хатем.

Канада и Катар ще се изправят един срещу друг тази нощ от 01:00 часа българско време.

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Снимки: Imago