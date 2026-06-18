Селекционерът на Канада се надява на мощна подкрепа във Ванкувър в мача срещу Катар

Канада ще се стреми да извлече поуки от равенството си 1:1 с Босна и Херцеговина в първия си мач на Мондиал 2026 и ще опита да стигне до успех във втората си среща от група "А" на Световното първенство срещу Катар във Ванкувър в четвъртък.

И четирите отбора в групата - Канада, Катар, Швейцария и Босна и Херцеговина, имат по една точка, един отбелязан гол и един допуснат гол преди мачовете в четвъртък, като швейцарците ще се изправят срещу Босна и Херцеговина преди сблъсъка на Канада с Катар.

„Знаем, че предвид стегнатата ни група в момента, всеки момент и всяка точка са важни и сме фокусирани върху това“, каза треньорът на Канада Джеси Марш на пресконференция в навечерието на мача.

„Не се опитваме да бъдем прекалено великодушни, просто сме фокусирани върху мача и върху Катар, в какво са добри, какво искаме да ограничим от тях и как искаме да изглежда играта. Мисля, че чувствахме, особено през първото полувреме срещу Босна, че играта изглеждаше по-скоро като това, което те искаха да изглежда, отколкото като това, което ние искахме да изглежда, и затова трябва да се уверим, че от самото начало задаваме тона и играем мача, който ни е от полза от началото, така че ще се стремим да го установим в началото на мача.“

След няколко дни на неяснота около здравето на Алфонсо Дейвис, Марш каза, че левият бек е здрав и готов за игра. „Той тренира тази седмица и ще бъде на разположение утре, ще видим как ще се развие мачът и след това ще вземем решение как ще го използваме“, каза той.

След като започнаха кампанията си в Торонто, канадският отбор се премести на западното крайбрежие във Ванкувър, а Марш очаква с нетърпение да играе пред препълнен стадион на „BC Place“. „Знам, че Ванкувър е футболен град. Виждали сме го много пъти преди и очакваме това място да е страхотно за нас. Искам да кажа, червено навсякъде, да е страхотно, да подкрепят тези момчета, да подкрепят техните играчи, техния отбор, тяхната страна“, каза той ентусиазирано.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

„Тези момчета ще бъдат готови да се представят и искаме да се уверим, че Катар ще усети не само натиска на терена, но и от публиката. Така че, покажете се, бъдете силни, използвайте ехото на стадиона и се уверете, че имаме 12-ти човек на стадиона.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago