Ето как изглежда отвътре стадионът, на който ще играе ЦСКА на о.Крит

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА
Отборите на ОФИ (Крит) и ЦСКА ще се сблъскат в първи плейофен мач от Лига Европа утре. Срещата е от 21:00 часа на стадион "Панкритио" на остров Крит.
Екипът на Sportal.bg посети спортното съоръжение на най-големия гръцки остров ден преди важния мач на европейска сцена и ви показваме как изглежда то отвътре.
Капацитетът на стадиона е 26 240 места, като обаче заради буферните зони те ще бъдат намалени за срещата между носителя на Купата на Гърция и новителя на Купата на България.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg