Ето как изглежда отвътре стадионът, на който ще играе ЦСКА на о.Крит

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Отборите на ОФИ (Крит) и ЦСКА ще се сблъскат в първи плейофен мач от Лига Европа утре. Срещата е от 21:00 часа на стадион "Панкритио" на остров Крит.

Екипът на Sportal.bg посети спортното съоръжение на най-големия гръцки остров ден преди важния мач на европейска сцена и ви показваме как изглежда то отвътре.

Капацитетът на стадиона е 26 240 места, като обаче заради буферните зони те ще бъдат намалени за срещата между носителя на Купата на Гърция и новителя на Купата на България.

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Снимки: Sportal.bg