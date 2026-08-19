Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ето как изглежда отвътре стадионът, на който ще играе ЦСКА на о.Крит

Ето как изглежда отвътре стадионът, на който ще играе ЦСКА на о.Крит

  • 19 авг 2026 | 21:55
  • 3062
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Отборите на ОФИ (Крит) и ЦСКА ще се сблъскат в първи плейофен мач от Лига Европа утре. Срещата е от 21:00 часа на стадион "Панкритио" на остров Крит.

Екипът на Sportal.bg посети спортното съоръжение на най-големия гръцки остров ден преди важния мач на европейска сцена и ви показваме как изглежда то отвътре.

Капацитетът на стадиона е 26 240 места, като обаче заради буферните зони те ще бъдат намалени за срещата между носителя на Купата на Гърция и новителя на Купата на България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Една различна гледна точка от стадион "Панкритио"

Една различна гледна точка от стадион "Панкритио"

  • 19 авг 2026 | 21:53
  • 2600
  • 0
Марица (Милево) надви Гигант за купата на България

Марица (Милево) надви Гигант за купата на България

  • 19 авг 2026 | 21:47
  • 516
  • 0
Секирово с победа в Карлово за купата на България, треньорът на Левски доволен от своите

Секирово с победа в Карлово за купата на България, треньорът на Левски доволен от своите

  • 19 авг 2026 | 20:57
  • 992
  • 0
Левски поднови договора на ключов играч

Левски поднови договора на ключов играч

  • 19 авг 2026 | 20:43
  • 10592
  • 16
Загорец вкара девет пъти за купата на България

Загорец вкара девет пъти за купата на България

  • 19 авг 2026 | 20:42
  • 1184
  • 0
Спартак (Пловдив) бие в Асеновград за купата на България

Спартак (Пловдив) бие в Асеновград за купата на България

  • 19 авг 2026 | 20:34
  • 970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

Янев: Показахме, че ЦСКА може да играе европейски футбол, ако някой е имал съмнение

  • 19 авг 2026 | 19:50
  • 21026
  • 105
Левски поднови договора на ключов играч

Левски поднови договора на ключов играч

  • 19 авг 2026 | 20:43
  • 10592
  • 16
ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 30367
  • 181
Шампионската лига: Бодьо/Глимт се доближава до основната фаза

Шампионската лига: Бодьо/Глимт се доближава до основната фаза

  • 19 авг 2026 | 22:50
  • 19050
  • 11
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 18329
  • 60
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 13036
  • 47