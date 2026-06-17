Четири титли и три комплекта сребро за Левски в изминалия сезон

Това е удовлетворяващата равносметка за ВК Левски София за общо 8 отбора в мъжко и женско направление - от тези до 16 до най-големите. Зад нея стоят ежедневните усилия на треньори, волейболисти и ръководство за развитието на отборите и на клуба.

Воденият от Николай Желязков мъжки тим стартира кампанията със защита на трофея си от турнира в Суперкупата и я завърши с трети пореден триумф в шампионата. Това се случи въпреки сериозните промени спрямо състава от предходната година, като разликата единствено е, че Левски не успя да спечели турнира за Купата на България. Желязков даде шанс на доста момчета от "синята" школа да влязат в сериозен контакт с мъжкия волейбол. И те дадоха своя принос в новия успешен сезон.

Марица с рекордна 12-а поредна титла след разгром над Левски

Дамите, които бяха водени последователно от Радослав Арсов и Денислав Димитров, се представиха достойно спрямо стадия на развитие на женския ни отбор и заслужиха сребърните медали.

Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1

Първенствата на България при девойките и юношите до 20 години приключиха със "сини" титли и така донесоха най-добрата възвръщаемост на философията, по която се работи в нашия клуб. А именно - развитие на собствени кадри, които да са готови да навлязат в първите отбори, а след това и в националните гарнитури.

Почти всички момчета от състава на Христо Цветанов станаха двойни шампиони, тъй като са част и от мъжкия тим. Същото важи за девойките, повечето от които към златото от своята възрастова група прибавиха сребро от дамите.

Левски триумфира с първа шампионска титла за девойки U20

Във финала водените от Денислав Димитров момичета убедително се наложиха с 3:0 над ЦПВК. Юношите на Христо Цветанов пък пречупиха с 3:1 ЦСКА.

Марица спечели титлата за момичета U18 след здрава битка с Левски

При момичетата до 18 години "сините" също бяха близо до титла. Воденият от Денислав Димитров тим обаче загуби драматично финала с 2:3 от Марица. При момчетата до 18 години отборът на Десислава Величкова се размина с участие във финалите само заради по-лоша разлика в показателите - едва един гейм.

Марица е новият шампион за девойки до 16 години

При момичетата до 18 години "сините" също бяха близо до титла. Воденият от Денислав Димитров тим обаче загуби драматично финала с 2:3 от Марица. При момчетата до 18 години отборът на Десислава Величкова се размина с участие във финалите само заради по-лоша разлика в показателите - едва един гейм.

Левски (U16) защити титлата си с 3:0 срещу ЦСКА във финала

Момчетата до 16 години са "сините" отличници за сезона. Възпитаниците на треньора Николай Хаджииванов спечелиха всичките си 20 мача, за да защитят титлата си. Във финала на държавното те победиха 3:0 ЦСКА.

В края на сезон 2025/2026 последните битки ще са за отборите до 14 години.

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