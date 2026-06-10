Левски (U16) защити титлата си с 3:0 срещу ЦСКА във финала

Отборът на Левски София защити безапелационно титлата си в държавното първенство за юноши до 16 години , а треньорът Николай Хаджииванов записа пореден трофей във визитката си.

В зала „Левски София“, където се състоя финалната четворка, неговите възпитаниците се наложиха убедително във финала над ЦСКА с 3:0 (25:15, 25:21, 25:13).

Това бе 20-и мач и 20-а победа за “сините” момчета до 16 години.

Третото място в държавното стана притежание на Черно море (Варна) след 3:1 над Хан Аспарух (Исперих) в малкия финал.

Александър Несторов от Левски София стана MVP на финалите, а друго „синьо“ момче – Христо Гергов, е либеро №1.

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