Марица е новият шампион за девойки до 16 години

На финала волейболистките от Пловдив надиграха миналогодишния първенец Левски София

Отборът на Марица (Пловдив) спечели шампионската титла в Държавното първенство по волейбол за жени под 16 години, част от календара на БФВ.

12 отбора започнаха борбата за титлата, а финалният турнир стартира в София и Пловдив. Участниците бяха разделени в две групи по 6 тима. В тях се игра всеки срещу всеки. Първите два от всяка група се класираха за финалната четворка. Останалите заемат своето място в крайното класиране по коефицент от резултатите в изиграните срещи.

Финалната четворка се проведе в зала „Строител“ в Пловдив с участието на Левски София и Славия от група А, Марица (Пловдив) и ЦПВК (София) от група Б.

В първия полуфинал Левски София надигра ЦПВК с 3:1 (26:24, 25:19, 19:25, 25:15). Във втория полуфинал домакините от Марица се справиха категорично със Славия, като спечелиха с 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).

На финала маричанки, водени от Атанаска Никифорова надделяха над Левски София с 3:1 (25:18 25:21, 15:25, 26:24). С този успех Марица триумфира със златото на свой терен и пред своя публика.

Представителките на „сините“, които бяха миналогодишния първенец, не успяха да защитят титлата и завършват със сребърните медали.

Волейболистките на Марица рано взеха инициативата в първата част. Поведоха с 15:8 и до края нямаха затруднения да затворят гейма с разлика. След равностойно начало във втората част, Марица отново отвори разлика, която поддържаше уверено, за да поведе с 2:0 гейма. В третия гейм гостите показаха възможностите си и на свой ред отговориха. Намериха верния ритъм, направиха солидна разлика и я запазиха. Спечелиха гейма разгромно и се върнаха в мача. Окрилени от успеха "сините" продължиха да натискат и в четвъртата част. Домакините не се поддадоха на натиска. Показаха невероятен характер, особено в най-важните минути, като измъкнаха оспорваната четвърта част с 26:24 и по този начин затвориха мача в своя полза с крайното 3-1.

В малкия финал се получи истинска драма с много интригуващи моменти. В столично дерби, волейболистките на ЦПВК надиграха Славия с 3:2 (25:14, 17:25, 25:13, 24:26, 15:1) след двучасова битка. Така представителките на Полицейския клуб се пребориха за бронзовите отличия. Тимът на Славия оформи финалната четворка.

Класиране:

Марица (Пловдив) Левски София ЦПВК (София) Славия (София)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google