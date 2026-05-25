Марица спечели титлата за момичета U18 след здрава битка с Левски

Отборът на Марица (Пловдив) спечели титлата в Държавното първенство по волейбол за момичета под 18 години. Финалният турнир се проведе в столичната зала „Левски София“.

На финала пловдивчанки се наложиха след петгеймова битка над Левски София с 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 17:25, 15:13) пред пълни трибуни в спортното съоръжение.

С този успех маричанки, водени от Деян Бююклиев, защитиха титлата си от изминалата година.

Тимът на Левски София завършва със сребърните медали.

Спорът за титлата бе много оспорван и равностоен. Доведе до много емоции сред фенове и родители и бе достоен финал на Държавното първенство за тази възраст. Двубоят противопостави двата най-добри състава и се получи истинско единоборство. Битката продължи повече от два часа и държеше на нокти всички поддръжници на двата съперника, които го гледаха на живо.

Марица тръгна много добре, като след силен сервис затрудни посрещането на съперника и поведе с 11:6. Левски постепенно започва да наваксва и изравни при 17:17, а след това дори поведе с 19:17. Сервисът на пловдивчанки отново си каза думата. На крайната линия застана Сияна Гендузова, а след нейното изпълнение Марица отбеляза серия от точки и поведе с 23:19. Това бе преломен момент и пловдивчанки спечелиха първия гейм.

Левски тръгна щурм във втората част. Взе първоначален аванс, който в средата увеличи на пет точки (14:9), а либерото на тима Никол Стефанова спасяваше и неспасяеми топки. Марица опита да се върне, но намали пасива си до точка 15:16. Домакините отново се откъснаха и поддържаха минимална преднина докрай, като взеха гейма за равенството 1-1.

Последваха още два гейма под напрежение, в които Марица и Левски последователно показваха силни и слаби страни и разменяха ролята си на водачи, за да се стигне до тайбрек.

В петата решителна част Марица тръгна ударно с 5:2, отново след изпълнение на сервис. Левски показа сърцата игра, особено в защита и се върна в играта, като изравни при 6:6. Отново сервиса на Сияна Гендузова даде импулс на своите съотборнички и Марица тръпна с 8:6. Във финалните минути гостенките поведоха с 13:10, като спряха противника на блокада. Сините не се отказаха и внесоха поредна доза интрига, като намалиха до 13:14. В крайна сметка Марица устоя на всички атаки на Левски и наложи волята си с 15:13, като триумфира в мача и с шампионската титла.

В малкия финал тимът на ЦПВК (София) надигра изненадата на турнира Миньор (Перник) с 3:0 (25:13, 25:22, 25:23).

Въпреки тригеймовата победа, успехът не дойде много лесно. Волейболистките на Перник оказаха солидна съпротива във втория и третия гейм. Те обаче като че ли не си повярваха, че могат да направят нещо повече. Съставът на ЦПВК взе своето във важните минути и затвори мача с чиста победа, като спечели бронзовите медали.

Тимът на Миньор оформи финалната четворка на България, като отбелязва първо историческо присъствие сред четирите най-добри за тази възраст.

Крайно класиране:

Марица (Пловдив)

Левски София

ЦПВК (София)

Миньор (Перник)

ВАСК (София)

ЦСКА (София)

Славия (София)

Любо Ганев-Автосвят (Русе)