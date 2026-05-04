Левски триумфира с първа шампионска титла за девойки U20

ВК Левски София продължава с възходящото си развитие през настоящия сезон. Само 24 часа след шампионската титла при мъжете в Супер Волей, синият клуб отбеляза първа шампионска титла за девойки под 20 години от създаването му под това наименование. Така "сините" попълниха колецията си, като вече имат титли във всички възрасти в своето женско наравление.

Тимът на Левски, воден от Денислав Димитров, спечели златото в Държавното първенство по волейбол в тази възраст категорично, като допусна само два загубени гейма.

На финала в столичната зала "Христо Ботев" волейболистките на „сините“ победиха ЦПВК (София) с 3:0 (25:13 , 25:21, 25:20) и триумфираха на златния връх.

Двубоят бе повторение на битката между двата тима от груповата фаза, където Левски спечели с 3-0 и взе първото място в своята група А. В спора за златото отново „сините“ бяха по-добрите на терена и не позволиха мача да се завърже.

От своят страна тимът на ЦПВК не можа да повтори геройството си от полуфиналите, където надигра Марица (Пловдив) с 3:2 гейма и детронира действащия шампион. Умората и натрупаните емоции от спечеления полуфинал, оказаха влияние и представителките на Полицейския клуб нямаха нужните съпротивителни сили.

Съставът на Левски, който преодоля чисто ЦСКА на полуфинала с 3:0, бе по-свеж, като тръгна със самочувствие и увереност в мача. Засили сервиса и затрудни максимално противниковото посрещане, като дръпна ударно с 11:4 и 20:9. Представителките на Полицейския клуб не можаха да се съвземат докрай и Левски взе първия гейм с разгромна разлика.

Втората част тръгна отново с предимство за Левски 4-1, а в средата на гейма разликата бе увеличена на пет точки (17-12). Известно отпускане доведе до грешки и ЦПВК се доближи до 1 точка (17:18). Ситуацията се запази до 22:21. В крайна сметка Левски преодоля кризисната ситуация. Грешка на съперника даде глътка въздух на „сините“, а те не изпуснаха инициативата докрай си затвориха гейма с 25:21 за 2-0.

Полицейският клуб тръгна на последен щурм в третата част. На свой ред засили сервиса и поведе със 7:3. „Сините“ не се стъписаха и започнаха бавно да застигат опонента, като изравниха при 9:9. Набраната инерция бе продължена, като Левски реализира три последователни точки и поведе с 12:9. Това бе ключов момент. ЦПВК не можа да се върне и заигра ролята на догонващ. Левски повече не позволи изненади и затвори мача с крайното 3-0 за първата си шампионска титла.

В малкия финал Марица (Пловдив) победи ЦСКА с 3:0 (25:18, 26:24, 25:17). Така пловдивчанки завършиха с бронзовите отличия, ЦСКА оформи финалната четворка.

Волейболистките на Марица доминираха през по-голямата част от мача. Единствено във втората част се получи интрига, като „червените“ пропуснаха реален шанс да го вземат и да изравнят резултата. Двата тима вървяха равностойно до 24:24. ЦСКА пропусна общо четири геймбола. Марица изчака търпеливо своя шанс и затвори гейма с 26:24, като взе чиста победа за бронзовите отличия.

Преди това се състояха мачовете за разпределение на местата от пето до осмо в крайното класиране.

В спора за 5 място в подредбата отборът на Славия победи Звезди 94 с 3:0 (25:13, 25:19, 25:10). Така "белите" приключват пети в таблицата, а "звездите" отбелязват много позитивно присъствие сред най-добрите през настоящия сезон с шестото си място в крайното класиране.

В двубоя за 7 място ВАСК се наложи над Казанлък с 3:0 (25:22, 25:10, 25:22). С тоди успех ВАСК приключва на седма позиция, а "розите" оформят финалната осмица на България, като правят завръщане след две годишно отсътвие.

Крайно класиране във финалния турнир за девойки под 20 години:

1. Левски София

2. ЦПВК (София)

3. Марица (Пловдив)

4. ЦСКА (София)

5. Славия (София)

6. Звезди 94 (София)

7. ВАСК (София

8. Казанлък Волей (Казанлък)