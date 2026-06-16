Найденов: Четвърта тренировка за деня, работим по стратегията на фейсбук-треньора

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с любопитен коментар в социалната мрежа. Бизнесменът разкри, че "червените" от Бистрица имат четвърто тренировъчно занимание за деня - в ранния следобед.

Найденов публикува видео от тренировката, като поясни, че вече се работи по новата стратегия, предложена от "Фейсбук" потребителя, когото Найденов нарича "фейсбук треньор". Вчера спомоществователят на ЦСКА 1948 обяви, че ще осигури на въпросния човек безплатна тридневна екскурзия в Словения, където футболистите, водени от Александър Александров - Алвеша, ще водят част от своята лятна подготовка.

Найденов награди с екскурзия потребител във "Фейсбук", дал идеи за подготовката на ЦСКА 1948

"Вече се тренира по новата стратегия на Михаил, нашия фейсбук треньор. Имплементация на новостите веднага", написа Цветомир Найденов.

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