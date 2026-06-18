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Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

  • 18 юни 2026 | 07:11
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Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори мач за двата отбора в група "A" на Мондиал 2026, който ще се играе в Атланта.

Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1:2, докато ЮАР загуби с 0:2 откриващия мач на турнира от един от съдомакините Мексико.

Така тази среща се явява голям шанс за своеобразен поправителен изпит и търсене на първа победа за всеки от тимовете. Преди поражението от корейците, Чехия беше в серия от шест поредни победи, което им дава увереност, че могат да се възстановят. Чехите продължават да бъдат специалисти във въздушните двубои, като цели седем от последните им 14 гола на световни финали са отбелязани с глава, включително и единственото им попадение до момента на Мондиала.

За Южна Африка откриващият мач срещу Мексико се разви по възможно най-лошия начин. Освен че загубиха с 0:2, показвайки слаба игра в атака, двама техни играчи бяха изгонени с червени картони и не са на линия за двубоя с Чехия - Спепело Ситоле и Темба Зуане. Последният резултат удължи серията им без победа на шест поредни мача (3 равенства, 3 загуби). „Бафана Бафана“ спечелиха последния си мач срещу европейски съперник на световни финали, побеждавайки Франция с 2:1 през 2010 г. Сега те ще се надяват да повторят този успех, за да избегнат две поредни загуби в турнира за първи път в историята си.

Чехия и Южна Африка ще се срещнат за първи път на Световно първенство. Единственият им предишен двубой завършва при резултат 2:2 по време на Купата на конфедерациите през 1997 г.

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