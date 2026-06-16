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Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
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Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Левски е в очакване на жребия за първия квалификационен кръг на Шампионската лига, който ще бъде теглен днес от 17:00 часа в Нион. "Сините", със своя коефициент 7.000, са непоставени на старта на най-престижния европейски клубен турнир, а след разбивките станаха ясни и потенциалните съперници на тима, воден от Хулио Веласкес.

Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7/8 юли, а реваншите - седмица по-късно (14/15 юли).

Испанец е в трансферния списък на Левски
Испанец е в трансферния списък на Левски

Ето потенциалните съперници на Левски:

Дрита (Косово)

Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

Кайрат (Казахстан)

Университатя Крайова (Румъния)

Викингур (Исландия)

Клаксвик (Фарьорски острови)

Петрокуб (Молдова)

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