Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Левски е в очакване на жребия за първия квалификационен кръг на Шампионската лига, който ще бъде теглен днес от 17:00 часа в Нион. "Сините", със своя коефициент 7.000, са непоставени на старта на най-престижния европейски клубен турнир, а след разбивките станаха ясни и потенциалните съперници на тима, воден от Хулио Веласкес.
Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7/8 юли, а реваншите - седмица по-късно (14/15 юли).
Испанец е в трансферния списък на Левски
Ето потенциалните съперници на Левски:
Дрита (Косово)
Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
Кайрат (Казахстан)
Университатя Крайова (Румъния)
Викингур (Исландия)
Клаксвик (Фарьорски острови)
Петрокуб (Молдова)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google