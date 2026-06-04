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Септември е заявил друг стадион за новия сезон

  • 4 юни 2026 | 13:59
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Септември София получи лиценз за участие в Първа лига през сезон 2026/27, съобщиха от Лицензионната комисия към БФС. След разглеждане на необходимата документация и оценка на подадените материали клубът е покрил всички изисквания за национално клубно лицензиране.

Любопитна подробност в решението е, че за домакинските си срещи столичният тим е заявил Националния стадион „Васил Левски“. През изминалия сезон Септември стартира шампионата на стадион „Локомотив“, а впоследствие премести част от домакинствата си на своя стадион ДИТ в Драгалевци.

Там отборът играеше мачовете с по-нисък рисков профил, включително и баража за оставане в елита срещу Янтра, спечелен след обрат.

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