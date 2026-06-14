Хамилтън за титлата: Няма невъзможни неща!

След първата си победа за Ферари Люис Хамилтън запази второто място в общото класиране и успя да намали аванса на лидера Андреа Кими Антонели, който днес в Барселона не завърши и не взе точки.

Може ли Хамилтън да се бори за световната титла във Формула 1 този сезон? Люис беше готов с отговор и на този въпрос.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

„Тимът ни свърши отлична работа, има още много неща, които искам да променим – коментира британецът. – Смених целия си екип инженери и успяхме да насочим колата в правилната посока на развитие.

„Имаме още много работа, но аз успях да спечеля първата си победа с Ферари. Като дете си мечтаех за това.

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„Но това е само началото. Мерцедес разполагат със страхотен автомобил и са много силни. Двамата пилоти на Мерцедес се справят невероятно добре.

„Ще трябва дадем абсолютно всичко, на което сме способни, за да заличим тази разлика, да сме по-бързи от тях и постоянно да се представяме на това ниво.

„Битката за титлата? Няма невъзможни неща, но стъпка по стъпка.“

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Снимки: Gettyimages