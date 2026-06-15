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България е 10-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

  • 15 юни 2026 | 04:41
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Мъжкият национален отбор на България е на 10-о място в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB) след края на първата седмица от Лигата на нациите, в която воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини има 2 победи, 2 загуби и 6 точки.

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Първо "лъвовете" започнаха с малко изненадваща загуба на старта на турнира в Бразилия, отстъпвайки на дебютанта Белгия с 1:3 гейма, от което загубиха 9.46 точки от актива си за ранглистата. Последва страхотна победа над Иран с 3:0, от която световните вицешампиони спечелиха 7.58 точки.

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Последва нова победа за България над Аржентина с 3:1, от което спечели 6.77 точки, след което завърши с тежко поражение от Сърбия с 0:3 гейма и съответно загуба на 11.2 точки.

Така равносметката показва, че българите са загубили 6.31 точки от своя актив за ранглистата. Все пак, в момента България е на 10-о място в световната ранглиста с 255.00 точки.

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За България предстои седмица почивка, след което ще играе на турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна (Словения), където ще срещне последователно световния шампион Италия, домакините, Канада и Украйна.

Снимки: volleyballworld.com

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