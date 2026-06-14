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  3. Джанлоренцо Бленджини: Сърбия игра по-добре от нас и заслужаваше победата

Джанлоренцо Бленджини: Сърбия игра по-добре от нас и заслужаваше победата

  • 14 юни 2026 | 23:12
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини призна след тежката загуба от Сърбия с 0:3 гейма в Лигата на нациите, че съперникът е играл по-добре и е заслужавал победата.

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"Не, този път многото грешки не бяха основния ни проблем както срещу Белгия. По-скоро съперникът заслужаваше победата, защото се справиха много добре. Ние не използвахме нашите шансове в първия гейм, в третия също имахме още, които да използваме. Не бяхме толкова добре, колкото бяха те, особено в дългите разигравания и когато играем далече от мрежата, да бъдем по-прецизни. Това беше основната разлика между двата отбора. Те посрещаха доста по-добре нашия сервис, а ние освен това направихме много леки грешки на сервис. Не само в отиграването на висока топка, но и второто докосване в задно поле, просто бяха по-добри от нас", сподели Бленджини.

"Вярвам във всички играчи, които са тук. Младите момчета трябва да натрупат нужния опит. Те опитаха да дадат каквото могат за отбора, но не бе достатъчно. Няма значение дали съм доволен или не в момента. Щом са тук, означава, че работят добре, заслужават и трябва да играят мачове на такова ниво", каза още италианският специалист.

Снимки: volleyballworld.com

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