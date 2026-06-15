Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Националът Александър Николов оглави две индивидуални класации след края на всички мачове от първата седмица на основната фаза от Волейболната Лига на нациите, в която България записа 2 победи, 2 загуби и 6 точки.

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Алекс Николов е начело в класацията на топреализаторите с общо 96 точки (5 блока и 4 аса) от 4-те мача. След него се нареждат Ник Муянович от Словения с 89 точки (4 и 4) и Ферре Регерс от Белгия със 77 (0 и 4). Няма друг български национал в Топ 10 сред реализаторите.

Николов оглавява и класацията на нападателите с 87 точки от атака при 58.39% успеваемост. И тук втори е Ник Муянович с 81 точки и 52.26%, а трети е Ферре Регерс със 73 точки и 44.79%.

При блокировачите капитанът на България Алекс Грозданов разделя 5-ото място, като има 9 точки от блокада или средно по 2.25 на мач. Начело в тази класация е канадецът Джаксън Хауи с 16 блока следван от Рок Можич (Словения) и Юрий Семенюк (Украйна) с по 12 успешни блокади.

При изпълнителите на сервис Алекс Николов и Аспарух Аспарухов разделят 6-ата позиция с още няколко играчи, като имат по 4 аса или средно по 1 на мач. Тук начело е украинецът Дмитро Янчук с 13 точки от сервис.

Симеон Николов пък е 8-и сред разпределителите със 107 точни подавания и 38.63% успеваемост. Начело в класацията е Фернандо Крелинг от Бразилия със 143 точни подавания при 51.07%.

Либерото на България Дамян Колев е на 9-о място сред най-добрите защитници в Лигата, като има 28 спасени топки при 56.00% успеваемост. Тук първи е либерото на световния шампион Италия Габриеле Лауренцано с 44 спасени топки и 55.00%.

Колев намира място и в Топ 10 на най-добрите посрещане, като разделя 10-ата позиция с още няколко играчи. Българинът е с 19 перфектно посрещнати топки при 23.17%. И в тази класация начело е Габриеле Лауренцано с 39 перфектни топки при 33.91%.

Снимки: volleyballworld.com

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