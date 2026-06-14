Алекс Грозданов: Със сигурност не направихме мач на нужното ниво

Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов сподели след тежката загуба от Сърбия с 0:3 гейма в Лигата на нациите, че със сигурност не са направили мач на нужното ниво.

Сърбия шокира България във VNL

"Със сигурност не направихме мач на нужното ниво. Имахме много грешки, разминавания. Сърбите се справиха страхотно на сервис и през цялото време ни държаха назад от мрежата. Беше по-трудно да се играе така. На висока топка успяха да играят с нашия блок и не успяхме да противодействаме. Надиграха ни, няма какво много да кажа. Съжалявам, че не направихме три победи в този турнир. Има какво да аназилизираме от този мач и от целия турнир", призна Грозданов.

Джанлоренцо Бленджини: Сърбия игра по-добре от нас и заслужаваше победата

"Нашият начален удар също не беше на ниво. Мога да говоря лично за себе си, имам още какво да работя върху флот сервиса. И генерално целият отбор може да покаже много повече на сервис Сега трябва да забравим какво се е случило и да се концентрираме върху работата си", допълни капитанът на България.

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google