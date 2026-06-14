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  3. Алекс Грозданов: Със сигурност не направихме мач на нужното ниво

Алекс Грозданов: Със сигурност не направихме мач на нужното ниво

  • 14 юни 2026 | 23:20
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Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов сподели след тежката загуба от Сърбия с 0:3 гейма в Лигата на нациите, че със сигурност не са направили мач на нужното ниво.

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"Със сигурност не направихме мач на нужното ниво. Имахме много грешки, разминавания. Сърбите се справиха страхотно на сервис и през цялото време ни държаха назад от мрежата. Беше по-трудно да се играе така. На висока топка успяха да играят с нашия блок и не успяхме да противодействаме. Надиграха ни, няма какво много да кажа. Съжалявам, че не направихме три победи в този турнир. Има какво да аназилизираме от този мач и от целия турнир", призна Грозданов.

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"Нашият начален удар също не беше на ниво. Мога да говоря лично за себе си, имам още какво да работя върху флот сервиса. И генерално целият отбор може да покаже много повече на сервис Сега трябва да забравим какво се е случило и да се концентрираме върху работата си", допълни капитанът на България.

Снимки: volleyballworld.com

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