Волейболистите на 9-о място след първата седмица във VNL

Волейболистите от националния отбор на България завършиха първата седмица от Лигата на нациите на 9-о място в общото временно класиране на основната фаза. Воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини има 2 победи, 2 загуби и 6 точки.

Първо "лъвовете" започнаха с малко изненадваща загуба на старта на турнира в Бразилия, отстъпвайки на дебютанта Белгия с 1:3 гейма. Последваха две страхотни победи над Иран с 3:0 и Аржентина с 3:1.

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Късно снощи световните вицешампиони допуснаха тежка загуба от подмладения състав на Сърбия с 0:3 гейма.

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За България предстои седмица почивка, след което ще играе на турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна (Словения), където ще срещне последователно световния шампион Италия, домакините, Канада и Украйна.

Снимки: volleyballworld.com

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