Антонели: Днес бяхме най-бързите на пистата

Лидерът в световния шампионат във Формула 1 Андреа Кими Антонели отпадна днес от Гран При на Барселона и не успя да вземе точки.

„Мисля, че днес ние бяхме най-бързите на пистата – обясни италианският пилот на Мерцедес. – В края обаче Люис беше много бърз, но във втората серия обиколки ние бяхме супер бързи.

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„Разбира се, след виртуалната кола за сигурност, вече беше невъзможно да догоня Люис и много се радвам за победата му. Радвам се, че той спечели първата си победа с Ферари.

„За мен днес беше много разочароващо, но на всеки може да се случи нещо такова и най-важното е следващият път да сме по-силни.

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„Ферари и Хамилтън са в невероятна форма, колата им е много надеждна, но са и бързи. Ние трябва всеки път да взимаме максимума, но няма да е лесно.“

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Снимки: Gettyimages