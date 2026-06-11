Обрат! БМВ стартира от полпозишъна в Льо Ман след наказание за Кадилак

Екипажът на БМВ с №15 ще стартира 94-то издание на „24-те часа на Льо Ман“ от полпозишъна, след като автомобилът на Кадилак с №38 беше наказан малко след края на хиперпол 2.

Breaking news: Following Hyperpole 2, #38 Cadillac’s lap time has been deleted.



#15 BMW is now on pole for the 24 Hours of Le Mans.#WEC #LeMans24 #Cadillac pic.twitter.com/bVs7BJFZoO — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

Първоначално Джак Ейткен беше обявен за победител в хиперпол с обиколка за 3:22.559, с която той изпревари с едва 0.005 секунди Дрийс Вантоор. По време на церемонията по награждаване на подиума след квалификацията, обаче, стана ясно, че Кадилак №38 губи своя полпозишън заради нарушение малко преди старта на хиперпол 2.

UPDATE: #38 lap has been deleted. Cadillac loses pole position.



Cadillac snatches pole by 0.005 seconds in the last minute! 🤯



What a CRAZY end to Le Mans Hyperpole.

#WEC #LeMans24 #Cadillac pic.twitter.com/vQ4e3KZSz2 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

Тогава Ейткен беше освободен да навлече в бързата лента на пит-лейна преди това да бъде разрешено. Поради тази причина стюардите наказана Кадилак №38 със загуба на най-бързата обиколка от хиперпол 2, която реално беше и единствения бърз тур на Ейткен в рамките на 15-минутната сесия.

𝗧𝗵𝗲 𝟭𝟬 𝗳𝗮𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘄 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸, 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻!

We'll know the pole sitters in just 15 minutes!" 🏁🔥 pic.twitter.com/iIvbVLR8gS — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Така Кадилак №38 ще стартира от десетото място на стартовата решетка, а на първата редица ще застанат БМВ №15 и Кадилак №12 (Уил Стивънс). Алпин №35 (Антонио Феликс да Коща) и БМВ №20 (Робин Фрайнс) ще поделят втория ред пред Кадилак №101 (Фелипе Албукерк), Дженезис №19 (Пол-Луп Шатен), Астън Мартин №009 (Роман де Анджелис), Ферари №51 (Джеймс Каладо), Дженезис №17 (Андре Лотерер) и Кадилак №38.

Само 0.013 разделиха двете коли на Астън Мартин в битката за последното място в топ 10 в края на хиперпол 1, като Рос Гън и екипажът с №007 бяха от губещата страна и ще трябва да потеглят от 11-то място на старта. Заедно с №007 участието си в битката за полпозишъна преди финалните ѝ 15 минути бяха още Ферари №50 (Антонио Фуоко), Алпин №36 (Жул Гунон) и двете коли на Тойота, съответно №7 (Камуи Кобаяши) и №8 (Рио Хиракава), които допуснаха множество грешки в рамките на хиперпол 1.

⏱️ @AlpineWECteam set the best lap time in H1 with a stunning 𝟯:𝟮𝟯.018 😱



Deception at @ToyotaRacingWEC as both of its cars were knocked out in Hyperpole 1.#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/t2oerQMnDC — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2026

Зад тях на старта ще бъдат единствено Пежо №93, миналогодишните победители от Ферари №83 и Пежо №94. Тези три екипажа бяха елиминирани от битката за полпозишъна още след вчерашната квалификация и изобщо не участваха в хиперпол частта от нея.

Тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, което ще бъде 94-то в историята на надпреварата, стартира в събота (13 юни) от 17:00 часа българско време.

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Снимки: Gettyimages