Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Обрат! БМВ стартира от полпозишъна в Льо Ман след наказание за Кадилак

Обрат! БМВ стартира от полпозишъна в Льо Ман след наказание за Кадилак

  • 11 юни 2026 | 23:30
  • 1208
  • 0
Обрат! БМВ стартира от полпозишъна в Льо Ман след наказание за Кадилак

Екипажът на БМВ с №15 ще стартира 94-то издание на „24-те часа на Льо Ман“ от полпозишъна, след като автомобилът на Кадилак с №38 беше наказан малко след края на хиперпол 2.

Първоначално Джак Ейткен беше обявен за победител в хиперпол с обиколка за 3:22.559, с която той изпревари с едва 0.005 секунди Дрийс Вантоор. По време на церемонията по награждаване на подиума след квалификацията, обаче, стана ясно, че Кадилак №38 губи своя полпозишън заради нарушение малко преди старта на хиперпол 2.

Тогава Ейткен беше освободен да навлече в бързата лента на пит-лейна преди това да бъде разрешено. Поради тази причина стюардите наказана Кадилак №38 със загуба на най-бързата обиколка от хиперпол 2, която реално беше и единствения бърз тур на Ейткен в рамките на 15-минутната сесия.

Така Кадилак №38 ще стартира от десетото място на стартовата решетка, а на първата редица ще застанат БМВ №15 и Кадилак №12 (Уил Стивънс). Алпин №35 (Антонио Феликс да Коща) и БМВ №20 (Робин Фрайнс) ще поделят втория ред пред Кадилак №101 (Фелипе Албукерк), Дженезис №19 (Пол-Луп Шатен), Астън Мартин №009 (Роман де Анджелис), Ферари №51 (Джеймс Каладо), Дженезис №17 (Андре Лотерер) и Кадилак №38.

Само 0.013 разделиха двете коли на Астън Мартин в битката за последното място в топ 10 в края на хиперпол 1, като Рос Гън и екипажът с №007 бяха от губещата страна и ще трябва да потеглят от 11-то място на старта. Заедно с №007 участието си в битката за полпозишъна преди финалните ѝ 15 минути бяха още Ферари №50 (Антонио Фуоко), Алпин №36 (Жул Гунон) и двете коли на Тойота, съответно №7 (Камуи Кобаяши) и №8 (Рио Хиракава), които допуснаха множество грешки в рамките на хиперпол 1.

Зад тях на старта ще бъдат единствено Пежо №93, миналогодишните победители от Ферари №83 и Пежо №94. Тези три екипажа бяха елиминирани от битката за полпозишъна още след вчерашната квалификация и изобщо не участваха в хиперпол частта от нея.

Тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, което ще бъде 94-то в историята на надпреварата, стартира в събота (13 юни) от 17:00 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Отборът на Оливие Панис тръгва от полпозишъна в LMP2 в Льо Ман

Отборът на Оливие Панис тръгва от полпозишъна в LMP2 в Льо Ман

  • 11 юни 2026 | 22:18
  • 420
  • 0
Астън Мартин спечели втори пореден полпозишън за "24 часа на Льо Ман" в LMGT3

Астън Мартин спечели втори пореден полпозишън за "24 часа на Льо Ман" в LMGT3

  • 11 юни 2026 | 22:05
  • 446
  • 0
ФИА удължи договора на Пирели за доставка на гуми във Формула 1

ФИА удължи договора на Пирели за доставка на гуми във Формула 1

  • 11 юни 2026 | 19:40
  • 543
  • 0
Гюнтер Щайнер: Тото е достатъчно умен, за да не събира Кими и Макс

Гюнтер Щайнер: Тото е достатъчно умен, за да не събира Кими и Макс

  • 11 юни 2026 | 19:33
  • 937
  • 1
Чеко Перес обясни грешката, която коства първата точка на Кадилак във Формула 1

Чеко Перес обясни грешката, която коства първата точка на Кадилак във Формула 1

  • 11 юни 2026 | 18:21
  • 676
  • 0
Формула 1 призна за огромен гаф по време на Гран При на Монако

Формула 1 призна за огромен гаф по време на Гран При на Монако

  • 11 юни 2026 | 17:37
  • 12635
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 17029
  • 78
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 23936
  • 14
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 15193
  • 39
Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

  • 11 юни 2026 | 21:20
  • 11934
  • 14
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 93373
  • 126
Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 17338
  • 27