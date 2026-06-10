Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Венци Стефанов и Ратко Достанич разкриват плана за лятната подготовка на Славия
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

  • 10 юни 2026 | 14:55
  • 376
  • 0
Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

Ферари планира радикални промени по своя прототип 499P за началото на сезон 2027 в Световния шампионат за издръжливост (WEC), използвайки всички или почти всички от останалите си четири развойни жокери.

Черните кончета се завърнаха във водещия клас на маратонските състезания в началото на 2023 година именно с 499P, който спечели три поредни победи в „24 часа на Льо Ман“. През сезон 2025 Ферари триумфира също така с титлите при производителите и пилотите, а през цялото това време 499P претърпя само една много малка промяна, която беше направена след втората му победа в Льо Ман през 2024 година. Отделно в началото на този сезон, когато всички коли от Hypercar бяха хомологирани повторно, Ферари направи няколко минимално промени по аеродинамиката на 499P.

15 бивши пилоти от Формула 1 стартират в Льо Ман
15 бивши пилоти от Формула 1 стартират в Льо Ман

„Предполагам около три – заяви техническият директор на Ферари Фердинандо Канадзо. – Но може и да са четири, зависи от интерпретацията. Решихме да атакуваме различни зони от колата по интегриран начин, както беше и при нейното създаване.

„В даден момент, когато работиш по извличането на повече представяне, достигаш до лимита и трябва да направиш промени“, добави Канадзо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА ще изслуша претенциите на Алпин за наказанието на Гасли утре

ФИА ще изслуша претенциите на Алпин за наказанието на Гасли утре

  • 10 юни 2026 | 09:22
  • 973
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

  • 10 юни 2026 | 08:07
  • 13553
  • 0
И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

  • 9 юни 2026 | 19:09
  • 2821
  • 0
Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

  • 9 юни 2026 | 17:56
  • 2571
  • 1
Кубица: Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина

Кубица: Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина

  • 9 юни 2026 | 17:25
  • 1213
  • 0
Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

  • 9 юни 2026 | 17:13
  • 1082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 6902
  • 6
Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 3086
  • 7
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 4999
  • 23
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 14813
  • 43
SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

  • 10 юни 2026 | 15:16
  • 5650
  • 11
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 9952
  • 15