Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

Ферари планира радикални промени по своя прототип 499P за началото на сезон 2027 в Световния шампионат за издръжливост (WEC), използвайки всички или почти всички от останалите си четири развойни жокери.

Черните кончета се завърнаха във водещия клас на маратонските състезания в началото на 2023 година именно с 499P, който спечели три поредни победи в „24 часа на Льо Ман“. През сезон 2025 Ферари триумфира също така с титлите при производителите и пилотите, а през цялото това време 499P претърпя само една много малка промяна, която беше направена след втората му победа в Льо Ман през 2024 година. Отделно в началото на този сезон, когато всички коли от Hypercar бяха хомологирани повторно, Ферари направи няколко минимално промени по аеродинамиката на 499P.

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„Предполагам около три – заяви техническият директор на Ферари Фердинандо Канадзо. – Но може и да са четири, зависи от интерпретацията. Решихме да атакуваме различни зони от колата по интегриран начин, както беше и при нейното създаване.



„В даден момент, когато работиш по извличането на повече представяне, достигаш до лимита и трябва да направиш промени“, добави Канадзо.

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Снимки: Gettyimages