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Кой е виновен за това, че Кадилак загуби полпозишъна в Льо Ман?

  • 12 юни 2026 | 13:49
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Кой е виновен за това, че Кадилак загуби полпозишъна в Льо Ман?

Джак Ейткен и Кадилак загубиха полпозишъна за 94-ото издание на „24 часа на Льо Ман“ броени минути след финала на Хиперпол 2, като екипът на прототипа с №38 разбра това, след като слезе от подиума, където беше награден за първото място.

Причината за наказанието е, че Ейткен и колата му са излезли от бокса 4 минути преди началото на сесията, но рейс директорът е инструктирал отборите, че пилотите могат да използват бързата лента в алеята пред боксовете 3 минути преди старта на последната квалификация.

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Санкцията е заличаване на най-бързата обиколка на Ейткен, а това изкачи на първото място прототипа с №15 на БМВ, пилотиран от Дрис Вантоор, който остана на 5 хилядни от времето на №38. Така Ейткен отиде 10-и и последен в Хиперпол 2.

Но шефът на Jota – тимът, за който кара Ейткен, Дитер Гас, обясни, отборите използват софтуер, свързан със системата за времеизмерване. И според показанията на тази система, Ейткен е бил пратен към края на алеята пред боксовете, когато системата е показвала, че остават 3 минути до началото на Хиперпол 2.

„Ясно е, че грешката е в софтуера, който използваме ние и всички останали в падока – обясни Гас. – Той е свързан с времеизмерването, което ползва рейс контрола, не знаем как там може да има грешка. На теория, ние сме постъпили правилно, тъй като системата показваше, че остават 3 минути.“

Гас уточни, че Ейткен не е получил „каквото и да е предимство“ от това, че е бил начело на колоната при излизането на пистата, тъй като той се е върнал в бокса в края на инсталационната си обиколка, за да смени гуми.

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Кадилак и Jota спечелиха полпозишъна миналата година, благодарение на Алекс Лин, а сега ще имат кола на първа редица – прототипът с №12, с който Уил Стивънс стигна до третото място и после мина втори.

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