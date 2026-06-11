Тойота: В Hypercar се вижда разделение на два класа

Техническият директор на отбора на Тойота Дейвид Флъри сподели своето мнение, че в Hypercar се вижда допълнително разделение на два класа между прототипите, които са изградени по LMH правилата и тези, които използват LMDh платформата.

Изказването на Флъри идва на фона на първата квалификацията преди тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“. В нея първите шест позиции бяха заети от LMDh прототипи, а най-предно класираната LMH кола беше Астън Мартин №009, която зае седмото място, изоставайки с 0.642 секунди от водещия прототип на Алпин. Двата автомобила на Тойота, които също използват LMH правилата, се класираха съответно осми и 12-ти.

Алпин взе първата квалификация в Льо Ман, миналогодишните победители стартират 17-ти

„Нямам много какво да кажа, честно. В квалификацията снощи се видя разделение на два класа с LMDh отпред и LMH по-назад. Не е моя работа да казвам защо това е така. Определено има причина да сме с 3 км/ч по-бавни на правите“, каза Флъри.

LMH правилата позволяват на отделните производители да проектират своите коли изцяло, докато в LMDh се използват стандартизирани компоненти. Това прави LMDh платформата значително по-евтина, а тя се използва от Алпин, БМВ, Кадилак, Дженезис, Макларън, Порше, Ламборгини, Акюра и Форд. В същото време Тойота, Ферари, Пежо, Астън Мартин, Вануол, Изота Фраскини и Гликенхаус избраха LMH правилата, като проектите на Вануол, Изота Фраскини и Гликенхаус не просъществуваха дълго. Двете платформи се изравняват чрез системата Balance of Performance (BoP), която от години понася множество критики, а от началото на този сезон данните за BoP вече не се публикуват.

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Снимки: Gettyimages