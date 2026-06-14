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Двата най-млади състава на Мондиал 2026 ще премерят сили тази нощ

  • 14 юни 2026 | 17:05
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Националните отбори на Кот д'Ивоар и Еквадор тази нощ ще излязат един срещу друг в първия си мач от група “Е” на Мондиал 2026. Двубоят на стадиона във Филаделфия ще стартира в 2:00 часа българско време.

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Любопитното е, че това ще бъде сблъсък между двата най-млади състава на Световното първенство. Средната възраст на котдивоарците е 25 години и 8 месеца, а тази на еквадорците е малко над 26 години. В тима на африканците личат имената на Франк Кесие, Амад Диало, Никола Пепе, Анже-Йоан Бони и 19-годишната сензация Ян Диоманде, докато Еван Ндика е контузен.  Южноамериканците пък могат да разчитат на футболисти като Уилиан Пачо, Пиеро Инкапие, Первис Еступинян, Мойсес Кайседо и Енер Валенсия. В състава е и бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо.

И двата тима нямаха проблеми с класирането си за турнира. Кот д’Ивоар спечели групата си в зона “Африка”, като остана непобеден със своите осем успеха и две ремита. Еквадор пък завърши втори в квалификациите в зона “Южна Америка” с осем победи, осем ремита и само две загуби. Освен това нито един от двата отбора не допусна поражение в контролите си преди старта на Мондиала: три победи за “слоновете” над Южна Корея (4:0), Шотландия (1:0) и Франция (2:1), а също така два успеха (2:1 над Саудитска Арабия и 3:0 над Гватемала)и две ремита (1:1 с Мароко и Нидерландия) за “трикольорите”.

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