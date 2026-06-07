Кот д’Ивоар се заяде с Франция и впечатли с визията си в САЩ

Съставът на Кот д’Ивоар определено привлече вниманието към себе си с пътуването си след победата с 2:1 над Франция и с пристигането си в САЩ за Мондиал 2026.

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Пристигайки на летището след успеха с 2:1 в контролата с “петлите”, котдивоарските играчи пееха “Ние колонизирахме Франция”.

🇨🇮 Ivory Coast arrive at the airport singing the following chant:



🗣️ “We Colonised France…” pic.twitter.com/1LCnl98l4T — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 5, 2026

При стъпването си на американска земя пък африканците впечатлиха със своята визия. Те бяха облечени с екстравагантни оранжеви сака, като копчетата и огромната щампа на гърба бяха вдъхновени от техния прякор: “слоновете”. Облеклото им беше допълнено от бели ризи и панталони, както и със зелени чанти. Така цялостната им визия пресъздаваше техния трибагреник: оранжево, бяло и зелето. Освен това важен елемент на чантите бяха трите зведи на всяка една от тях, символизиращи триумфите на отбора за Купата на африканските нации през 1992, 2015 и 2023 година. За вида на селекцията на Кот д’Ивоар се е погрижил местният дизайнер Ибрахим Фернандес.

На Световното първенство “слоновете” са в една група с Еквадор, Германия и Кюрасао.

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