"Лалетата" надвиха Узбекистан с две дузпи

Нидерландия се наложи над Узбекистан с 2:1 в последната контрола на двата тима преди старта на Световно първенство. Коди Гакпо откри за "оранжевите" в 32-рата минута от дузпа, а Игор Сергеев изравни в добавеното време. Секунди преди последния съдийски сигнал Гакпо отново беше точен от бялата точка.

Отборът на Роналд Куман пропусна много положения, а узбекистанците се активизираха в самия край на мача, след като Гуус Тил получи червен картон. "Вълците" притиснаха съперника и резервата Игор Сергеев успя да преодолее Барт Фербрюген след разбъркване в наказателното поле, но Нидерландия все пак стигна до победата.

Двубоят се игра в Ню Йорк, а "лалетата" имаха сериозно надмощие преди почивката. Те поведоха в 32-рата минута, когато Гакпо реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Джахонгир Урозов срещу Крисенсио Съмървил.

"Лалетата" продължиха да създават положенияи след почивката. В 71-вата минута гол на Брайън Броби беше отменен заради засада, а стражът на Узбекистан Уткир Юсупов направи серия от впечатляващи спасявания.

Малко преди края на срещата резервата Гуус Тил докосна топката с ръка около границата на наказателното поле. Ситуацията беше преразгледана с ВАР, като халфът на Нидерландия получи червен картон, а узбеките не се възползваха от отсъдения пряк свободен удар.

Във втората добавена минута Игор Сергеев получи пас от левия фланг и преодоля Фербрюген. Макар и с човек по-малко, "лалетата" се добраха до победата. Рустамжон Ашурматов извърши нарушение в наказателното поле, а Коди Гакпо отново стреля прецизно от бялата точка.

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Снимки: Imago