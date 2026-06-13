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Шефът на Уилямс взе страната на Макларън и Ред Бул срещу Алпин

  • 13 юни 2026 | 16:29
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Шефът на Уилямс взе страната на Макларън и Ред Бул срещу Алпин

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс декларира подкрепата си за Макларън и Ред Бул, които обмислят протест срещу връщането на подиума на Пиер Гасли в Монако.

Историята става все по-заплетена, като в Монте Карло няколко пилоти бяха наказани заради превишена скорост в бокса, а повечето от тях изтърпяха наказанията си в хода на състезанието. След това стана ясно, че от ФОМ са допуснали грешка при измерването на дължината на алеята пред боксовете и засичането на средната скорост, а Алпин обжалва двете 5-секундни наказания на Гасли, които бяха отменени и той си върна третото място.

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„Честно казано, изненадан съм от това, че той си върна третото място – призна Ваулс пред Sky Sport. – Това нас не ни засяга лично, той беше пред нас, но това решение създава объркване.

„Какво ще правим с Джордж Ръсел? А с Пиастри, които при тези обстоятелства, също трябваше да е на подиума? Това е бъркотия, която ме притеснява.“

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След това Ваулс в прав текст заяви, че подкрепя евентуално оспорване на подиума на Гасли от страна на Макларън и Ред Бул, но без да навлиза в повече подробности, само заяви, че това е „правилното решение“.

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Снимки: Gettyimages

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