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  3. Ботев (Пловдив) си върна талант от Лудогорец

Ботев (Пловдив) си върна талант от Лудогорец

  • 11 юни 2026 | 10:44
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Ботев (Пловдив) си върна талант от Лудогорец

Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор с Васил Иванов. Роденият през 2009 година нападател парафира контракт с родния си клуб.

Кариерата на юношеския национал започва именно при "канарчетата". Роденият в Пловдив атакуващ футболист от малък е запален по "жълто-черната" идея и не пропуска мач на любимия си отбор.

Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение
Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

През 2024 година Васил Иванов преминава в Лудогорец, където в продължение на две години е част от школата на "орлите". В този период Иванов е неизменна част от юношеските национални отбори на България.

Генчев извежда Ботев (Пд) за първа тренировка в четвъртък
Генчев извежда Ботев (Пд) за първа тренировка в четвъртък

Днес Васил Иванов ще сбъдне детската си мечта - да тренира с представителния отбор на Ботев, като ще стартира подготовка под ръководството на Станислав Генчев.

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