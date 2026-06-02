Ботев (Пловдив) се похвали с ново мобилно приложение

Ботев (Пловдив) обяви официално, че има ново мобилно приложение. “Канарчетата” го пускат днес, 2 юни, в Деня на Ботев.

Ето какво пишат пловдивчани:

Ботев Пловдив и Ultrafan представят новото мобилно приложение на „жълто-черните“!

Приложението е напълно безплатно и е достъпно за Android и iOS. След свалянето му е необходимо да изберете Ботев Пловдив от менюто, за да получите достъп до официалното съдържание на клуба.

В продължение на няколко месеца екипите на Ботев Пловдив и Ultrafan работиха в пълен синхрон, за да създадат нов дигитален дом за „жълто-черните“ фенове.

Датата за пускането на приложението не е никак случайна - 2 юни е сред най-значимите дати както в историята на Ботев Пловдив, така и в историята на България.

В Ultrafan ще откриете ексклузивни новини, специални послания от Илиян Филипов, Станислав Генчев, Тодор Неделев, футболистите на представителния отбор и легендите на клуба.

Станете част от най-голямата дигитална общност на „жълто-черните“! Добавяйте приятели, участвайте във фен игри, печелете награди и се включвайте в благотворителни инициативи. Вашият глас също има значение – чрез анкети и допитвания ще можете активно да участвате в живота на клуба.

Ultrafan прави връзката между Ботев Пловдив и неговите привърженици по-бърза, по-близка и по-силна от всякога.

Изтеглете приложението Ultrafan още днес и бъдете част от бъдещето на Ботев Пловдив!

Свали Ultrafan напълно безплатно: https://tinyurl.com/botevultrafan

