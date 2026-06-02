Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) се похвали с ново мобилно приложение

Ботев (Пловдив) се похвали с ново мобилно приложение

  • 2 юни 2026 | 20:26
  • 85
  • 0

Ботев (Пловдив) обяви официално, че има ново мобилно приложение. “Канарчетата” го пускат днес, 2 юни, в Деня на Ботев.

Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев
Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

Ето какво пишат пловдивчани:

Ботев Пловдив и Ultrafan представят новото мобилно приложение на „жълто-черните“!

Приложението е напълно безплатно и е достъпно за Android и iOS. След свалянето му е необходимо да изберете Ботев Пловдив от менюто, за да получите достъп до официалното съдържание на клуба.

В продължение на няколко месеца екипите на Ботев Пловдив и Ultrafan работиха в пълен синхрон, за да създадат нов дигитален дом за „жълто-черните“ фенове.

Датата за пускането на приложението не е никак случайна - 2 юни е сред най-значимите дати както в историята на Ботев Пловдив, така и в историята на България.

В Ultrafan ще откриете ексклузивни новини, специални послания от Илиян Филипов, Станислав Генчев, Тодор Неделев, футболистите на представителния отбор и легендите на клуба.

Станете част от най-голямата дигитална общност на „жълто-черните“! Добавяйте приятели, участвайте във фен игри, печелете награди и се включвайте в благотворителни инициативи. Вашият глас също има значение – чрез анкети и допитвания ще можете активно да участвате в живота на клуба.

Ultrafan прави връзката между Ботев Пловдив и неговите привърженици по-бърза, по-близка и по-силна от всякога.

Изтеглете приложението Ultrafan още днес и бъдете част от бъдещето на Ботев Пловдив!

Свали Ultrafan напълно безплатно: https://tinyurl.com/botevultrafan

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

  • 2 юни 2026 | 17:24
  • 1553
  • 0
Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

  • 2 юни 2026 | 16:51
  • 1837
  • 4
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 20050
  • 33
Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 30463
  • 162
Олимпиакос също иска звездата на Лудогорец

Олимпиакос също иска звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 16:05
  • 1779
  • 0
Още една раздяла във Фратрия днес

Още една раздяла във Фратрия днес

  • 2 юни 2026 | 15:41
  • 1600
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 30463
  • 162
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 20050
  • 33
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 11161
  • 3
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 4509
  • 4
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 40133
  • 57
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 17556
  • 39