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Ферари със сериозни промени в аеродинамиката за Барселона

  • 12 юни 2026 | 14:08
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Ферари ще използва сериозен пакет аеродинамични промени в Гран При на Барселона този уикенд, стана ясно преди първата свободна тренировка. За последно Скудерията представи сериозен набор новости в Маями в началото на май – те дадоха очакваните резултати, но се оказаха недостатъчни, за да бъде заличена преднината на Мерцедес.

Най-важният нов елемент е промененото предно крило на SF-26, като този елемент има много важна роля за оформяне на въздушните потоци, които отиват под колата и към предните гуми.

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Носът на болида също е с променени форми – повдигната долна част, нови стойки за закрепване на предното крило към него, а промените по самото крило обхващат зоните около страниците, както от вътрешната, така и от външната им част.

Промените засягат и предната част на пода на болида – целта е да се увеличи притискането, идващо от тази част. В задната част на пода пък са променени малките крилца, дифузьорът също е получил скромни промени, както страничните въздушни кутии – новите им форми са в синхрон с новите линии на пода на колата.

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Още два отбора ще използват нова версия на предното си крило в Барселона – Макларън и Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages

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