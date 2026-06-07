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Швейцария не успя да пречупи Австралия на американска земя

  • 7 юни 2026 | 00:18
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Швейцария не успя да пречупи Австралия на американска земя

Швейцария и Австралия завършиха 1:1 в контрола, играна в Съединените щати. Дан Ндой откри резултата в 14-ата минута, а Тете Йенги изравни в 56-ата минута. "Кръстоносците" имаха предимство през по-голяма част от мача, но не успяха да стигнат до победа.

Двубоят се игра в Сан Диего и двата отбора имаха възможност да се адаптират на американска земя. Срещата започна в 12 часа на обяд местно време, но температурата не бе толкова висока.

Тимът на Мурат Якин доминираше в първата част на двубоя и създаде няколко положения. В 14-ата минута Ндой бе изведен зад защитата от Джака и откри резултата. Швейцария продължи да държи инициативата и играта основно се водеше в полето на съперника. Малко преди почивката Ндой пропусна нова възможност.

През втората част австралийците показаха по-добра игра. Кобел успя да отклони в гредата мощен удар от дистанция на Иранкунда. Тимът на Тони Попович обаче стигна до изравняване в 56-ата минута, след като защитата на Швейцария не бе убедителна и след едно дълго подаване трима играчи на Австралия се озоваха сами срещу вратаря. Дебютантът Тете Йенги бе автор на гола. Последва натиск на швейцарците, които създадоха нови положения, но така и не стигнаха до второ попадение.

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Снимки: Imago

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