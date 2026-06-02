Лопетеги и Катар тръгнаха с почти цял отбор нападатели за Световното

Селекционерът на Катар Хулен Лопетеги обяви състава за Световното първенство, в който има цели деветима нападатели, включително двукратният носител на наградата за най-добър играч на Азия - Акрам Афиф, и голмайстор номер 1 в историята на страната - Алмоез Али.

Домакините от предходния Мондиал отиват в Северна Америка в търсене на по-добро представяне, след като през 2022 година се превърнаха в първата страна, загубила всички три двубоя от груповата фаза като домакин.

For the badge.

For the flag.

For Qatar.



The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 1, 2026

Съставът на Хулен Лопетеги запазва познатото си ядро от футболисти от предходното участие на страната - защитника Педро Мигел, вратаря Мешаал Баршам и полузащитниците Асим Мадибо, Абдулазиз Хатем и Карим Будиаф.

Очакванията пред тима от Близкия изток са високи, след като защити титлата си от Купата на Азия през 2023 г. и се класира за Световни финали за пръв път чрез традиционните пресявки.

Група "B", в която е Катар, включва още Босна и Херцеговина, Швейцария и домакините от Канада.

Съставът на Катар за Мондиал 2026 :

Вратари: Салах Закария (Ал-Духаил), Махмуд Абунада (Ал-Раян), Мешаал Баршам (Ал-Сад)

Защитници: Хашми Хюсеин (Ал-Араби), Айюб Алауи (Ал-Гарафа), Буалем Куххи (Ал-Сад), Педро Мигел (Ал-Сад), Иса Лайе (Ал-Араби), Лукас Мендес (Ал-Уакра), Султан Ал-Браке (Ал-Духаил), Хомам Ал-Амин (Културал Леонеса)

Полузащитници: Мохамед Ал-Манай (Ал-Шамал), Джасем Джабер (Ал-Раян), Карим Будиаф (Ал-Духаил), Ахмед Фати (Ал-Араби), Абдулазиз Хатем (Ал-Раян), Асим Мадибо (Ал-Уакра)

Нападатели: Тахсин Мохамед (Ал-Духаил), Едмилсон Жуниор (Ал-Духаил), Алмоез Али (Ал-Духаил), Акрам Афиф (Ал-Сад), Мохамед Мунтари (Ал-Гарафа), Юсуф Абдурисаг (Ал-Уакра), Ахмед Алаа (Ал-Раян), Хасан Ал-Хайдос (Ал-Сад), Ахмед Ал-Ганехи (Ал-Гарафа)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago