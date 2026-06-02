Лопетеги и Катар тръгнаха с почти цял отбор нападатели за Световното

  • 2 юни 2026 | 13:19
  • 354
  • 0
Селекционерът на Катар Хулен Лопетеги обяви състава за Световното първенство, в който има цели деветима нападатели, включително двукратният носител на наградата за най-добър играч на Азия - Акрам Афиф, и голмайстор номер 1 в историята на страната - Алмоез Али.

Домакините от предходния Мондиал отиват в Северна Америка в търсене на по-добро представяне, след като през 2022 година се превърнаха в първата страна, загубила всички три двубоя от груповата фаза като домакин.

Съставът на Хулен Лопетеги запазва познатото си ядро от футболисти от предходното участие на страната - защитника Педро Мигел, вратаря Мешаал Баршам и полузащитниците Асим Мадибо, Абдулазиз Хатем и Карим Будиаф.

Очакванията пред тима от Близкия изток са високи, след като защити титлата си от Купата на Азия през 2023 г. и се класира за Световни финали за пръв път чрез традиционните пресявки.

Група "B", в която е Катар, включва още Босна и Херцеговина, Швейцария и домакините от Канада.

Съставът на Катар за Мондиал 2026:

Вратари: Салах Закария (Ал-Духаил), Махмуд Абунада (Ал-Раян), Мешаал Баршам (Ал-Сад)

Защитници: Хашми Хюсеин (Ал-Араби), Айюб Алауи (Ал-Гарафа), Буалем Куххи (Ал-Сад), Педро Мигел (Ал-Сад), Иса Лайе (Ал-Араби), Лукас Мендес (Ал-Уакра), Султан Ал-Браке (Ал-Духаил), Хомам Ал-Амин (Културал Леонеса)

Полузащитници: Мохамед Ал-Манай (Ал-Шамал), Джасем Джабер (Ал-Раян), Карим Будиаф (Ал-Духаил), Ахмед Фати (Ал-Араби), Абдулазиз Хатем (Ал-Раян), Асим Мадибо (Ал-Уакра)

Нападатели: Тахсин Мохамед (Ал-Духаил), Едмилсон Жуниор (Ал-Духаил), Алмоез Али (Ал-Духаил), Акрам Афиф (Ал-Сад), Мохамед Мунтари (Ал-Гарафа), Юсуф Абдурисаг (Ал-Уакра), Ахмед Алаа (Ал-Раян), Хасан Ал-Хайдос (Ал-Сад), Ахмед Ал-Ганехи (Ал-Гарафа)

Снимки: Imago

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

  • 2 юни 2026 | 11:20
Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

  • 2 юни 2026 | 11:18
Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

  • 2 юни 2026 | 10:47
Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

  • 2 юни 2026 | 10:45
Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

  • 2 юни 2026 | 10:04
Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

  • 2 юни 2026 | 09:55
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

  • 2 юни 2026 | 13:35
