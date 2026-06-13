Трогателният кадър от “Ацтека”, който запечата раждането на голям фен на футбола

Мондиал 2026 очаквано предизвика много емоционални моменти още от самото си начало.

Вижте най-доброто от откриването на Мондиал 2026

Още с първото откриване на 11-ти юни (четвъртък) в домакинството на Мексико срещу Южна Африка на стадион “Ацтека” феновете направиха страхотна хореография.

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По трибуните имаше и стабилна българска агитка, а там някъде по седалките бе запечатана и трогателна гледка.

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Група запалянковци бе взела със себе си и малък фен, който тепърва прави своите първи стъпки в любовта си към великата игра.

Привърженикът въпреки оглушителния шум на стадиона бе заспал в краката на по-големите фенове, които в случая подкрепяха Мексико в мача срещу Южна Африка, завършил с победа с 2:0 за “ацтеките”.

Този двубой можехте да проследите в реално време на bnt.sportal.bg, където ще може и да наблюдавате всички 104 двубоя от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико във времето до големия финал на 11-ти юли.

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