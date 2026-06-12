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Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Вижте най-доброто от откриването на Мондиал 2026

Вижте най-доброто от откриването на Мондиал 2026

  • 12 юни 2026 | 22:25
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Най-мащабното световно първенство до този момент вече започна, а освен качествените сблъсъци до този момент, станахме свидетели и на пищни церемонии по откриването. Това вече се случи с две от страните домакини, като първи бяха от Мексико, които направиха дебюта си на Мондиал 2026 на легендарния стадион “Ацтека” в столицата Мексико Сити с мач срещу Южна Африка на 11-ти юни (четвъртък).

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

Друг от домакините пък, Канада, откри форума ден по-късно на 12-ти юни (петък) със сблъсък срещу Босна и Херцеговина на стадион "БМО Фийлд" в Канада. Третият домакин, САЩ, от своя страна предстои да направи своето голямо откриване на форума рано на 13-ти юни (събота) при домакинството на Парагвай, което стартира в 4:00 часа българско време и ще бъде на "СоФи Стейдиъм" в Лос Анджелис, Калифорния.

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване
И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

Всички мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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