Мощна българска група откри Мондиал 2026

Вече официално трети ден се провеждат мачове от Мондиал 2026, като се проведоха срещи в трите държави домакини на турнира - САЩ, Канада и Мексико.

Вижте най-доброто от откриването на Мондиал 2026

Очаквано, един от най-вълнуващите дни бе още първият, когато шампионатът на планетата бе открит с пищна церемония на легендарния стадион “Ацтека” в мексиканската столица Мексико Сити.

Сред колоритните агитки на спортното съоръжение, приело в миналото два от най-вълнуващите Мондиали - тези през 1970 и 1986 г., сега през 2026 г. имаше и немалък брой български фенове.

Те бяха забелязани на трибуните на стадиона по време на срещата на откриването на 11-ти юни (четвъртък), развяващи родния трибагреник.

Тогава домакинът Мексико победи Южна Африка с 2:0 в интересен мач с цели три червени картона, а при попаденията заваля хореография от декоративно направени шапки тип сомбреро.

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Този двубой можехте да проследите в реално време на bnt.sportal.bg, където ще може и да наблюдавате всички 104 двубоя от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико във времето до големия финал на 11-ти юли.

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