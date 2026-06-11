Ботев (Пд) договори четири контроли, търси съперници за още две проверки

От Ботев (Пловдив) обявиха, че до момента са договорени четири контролни срещи по време на лятната подготовка, като "канарчетата" предвиждат и още две проверки, за които се търсят съперници.

На 23 юни пловдивчани ще се изправят срещу втородивизионния Спартак (Плевен), а три дни по-късно - на 26 юни - ще премерят сили и с Арда (Кърджали). На 1 юли е планиран спаринг срещу Спартак (Варна), а на 4 юли предстои двубой срещу Етър. За същия ден се търси съперник за втора контрола, а по предварителна програма Ботев планира още една проверка - на 11 юли, като и за все още не е намерен опонент.

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"Жълто-черните" започват днес своята лятна подготовка. В 18:30 часа старши треньорът Станислав Генчев ще изведе футболистите за първо занимание за новия сезон. Наставникът вече обяви при своето представяне, че "канарчетата" ще се готвят изцяло на клубната си база в квартал "Коматево".

Програма за контролните срещи на Ботев (Пловдив) по време на лятната подготовка:

23.06 – срещу Спартак (Плевен)

26.06 – срещу Арда (Кърджали)

01.07 – срещу Спартак (Варна)

04.07 – срещу Етър (Велико Търново)

04.07 – търси се съперник за втора контрола

11.07 – търси се съперник

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