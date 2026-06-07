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Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

  • 7 юни 2026 | 09:55
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Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

Националният отбор на Шотландия приключи подготовката си за Световното първенство с категорична победа с 4:0 над Боливия.

В Ню Джърси "гайдарите" успяха да решат всичко още през първото полувреме, в което вкараха и четирите си гола. Лоурънс Шенкланд откри още в петата минута, а в 23-тата асистира на Скот МакТоминей, който покачи на 2:0. Че Адамс направи преднината на Шотландия класическа половин час след началото на срещата, а отново той покачи на 4:0 в края на първата част. През второто полувреме шотландците отново доминираха, но по чудо не стигнаха до още голове.

Първият мач за футболистите на Стийв Кларк на Мондиал 2026 е на 14 юни срещу Хаити.

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Снимки: Gettyimages

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