Селекционерът на Парагвай: Играчите ни вече спечелиха, щом са тук

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро говори пред медиите преди откриващия мач на тима от Мондиал 2026 срещу един от съдомакините САЩ в група "D". Това е първото участие на южноамериканците на Световното първенство от 2010 година насам.

„Според мен те вече спечелиха. След 16 години те се класираха, когато изглеждаше невъзможно, когато нямаше надежда“, каза Алфаро за своите играчи на пресконференция преди мача.

Аржентинецът подчерта, че амбициите на отбора му се простират отвъд самото участие. „Не сме тук просто да бъдем част от Световното първенство. Тук сме, за да се състезаваме“, добави той.

Алфаро очаква първата среща да бъде трудна, тъй като САЩ играят на родна земя под ръководството на Маурисио Почетино. „Разбира се, сложно е да се изправиш срещу един от домакините“, заяви той, посочвайки качеството на играчите на САЩ, които играят в Европа.

"Парагвай ще трябва да покаже концентрация и дисциплина, особено срещу американския отбор, който е опасен при статични положения", коментира специалистът.

Парагвай също получи позитивни новини относно физическата форма на крилото на Страсбург Хулио Енсисо, който се възстановява от контузия, получена малко преди турнира. „Хулио се справя много добре“, каза Алфаро, добавяйки, че е изпълнил всичко около възстановяването си и ще продължи да бъде наблюдаван, преди да бъде взето решение за неговата готовност да играе.

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С нарастващото очакване преди дългоочакваното завръщане на Парагвай на Световното първенство, треньорът заяви, че е призовал играчите си да запазят спокойствие, докато отброяват последните часове преди началото. "Чакахме 16 години. Можем да изчакаме още един ден", завърши той.

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Снимки: Imago