Парагвай тръгна за Мондиала с гръмка победа

Парагвай срази с 4:0 Никарагуа в последната си контрола преди старта на Мондиал 2026. "Гуараните" зарадваха публиката на "Дефенсорес дел Чако" в Асунсион с разкрепостена игра и тръгват с оптимизъм към шампионата в САЩ, Мексико и Канада.

Резултата откри Каку от дузпа в 17-ата минута. Малко преди почивката домакините реализираха втори гол, дело на Мигел Алмирон след асистенция на Диего Гомес.

След почивката бяха направени много смени, но "гуараните" продължиха да доминират. В 62-рата минута Матиас Галарса покачи на 3:0, а в 67-ата Александро Майдана оформи крайното 4:0.

На Световното първенство Парагвай в група "D" заедно със САЩ, Турция и Парагвай.

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Снимки: Gettyimages