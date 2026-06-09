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Лендън Донован: Трябва да се възползваме от тази възможност

  • 9 юни 2026 | 18:31
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Бившият нападател на националния отбор на САЩ Лендън Донован заяви, че тимът трябва да постигне не само добри резултати, но и да създаде запомнящи се моменти на започващото след само два дни домашно световно първенство по футбол.

Американците са домакини на най-големия футболен форум за пръв път от 1994 година, а Канада и Мексико са съорганизатори с тях. Донован нямаше честта да играе на нито едно от двете домашни първенство, но неговият гол срещу Алжир на световното през 2010 година остава един от най-значимите моменти в историята на американския футбол.

"Очакванията към нашия отбор са, че ще прескочи групата. Мисля, че имаме напълно преодолими съперници и можем да се целим в първото място. Спечелването на групата отваря много по-лесен път в елиминациите. Един голям момент момент в мач от световното първенство носи милиони нови фенове. В САЩ ние сме не просто играчи, а посланици на тази игра и нашата цел е да я популяризираме", заяви Донова.

Като най-важни за представянето на тима той посочи нападателя Кристиан Пулишич и халфа Уестън МакКени. "Ако вкараме ранен гол в първия мач, това ще ни даде инерция за целия турнир", каза още 44-годишният Донован.

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Тимът на САЩ започва участието си на световното в петък с мач срещу Парагвай. В групата са още Австралия и Турция.

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Снимки: Imago

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