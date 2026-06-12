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Чешкият селекционер след поражението от Южна Корея: По-добрият отбор победи

  • 12 юни 2026 | 09:24
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Селекционерът на Чехия Мирослав Кубек похвали играчите си за положените усилия при загубата на старта на Световното първенство от Южна Корея в четвъртък, но заяви, че по-добрият отбор е спечелил и че тимът му трябва да бъде по-остър в атака, за да продължи напред в турнира.

Южна Корея сломи Чехия след обрат
Южна Корея сломи Чехия след обрат

Южна Корея осъществи обрат от гол пасив, за да победи чехите с 2:1 в група "А", нанасяйки първо поражение на възпитаниците на Кубек след серия от шест мача без загуба. „Наистина допуснахме някои грешки, но създадохме и положения. Съперникът ни беше много бърз. По-добрият отбор победи", каза чешкият селекционер.

„Трябваше да се борим и го направихме. Сега трябва да продължим напред. Необходимо е да бъдем по-атакуващи и креативни в последните 30 метра. В нападение имаме какво да подобряваме", добави той.

Ладислав Крейчи изведе чехите напред с хубав гол с глава, докато те доминираха във въздуха, но скоро след това Хван Ин-Бом изравни, а по-късно асистира за победния гол на резервата О Хюн-Гю.

Кубек също така отбеляза, че чехите трябва да виждат повече от ключови играчи като нападателя Патрик Шик и атакуващия полузащитник Павел Шулц, които бяха сменени през второто полувреме, след като изглеждаха изтощени в горещото време.

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Следващият мач на чехите е срещу Южна Африка на 18 юни. „Ще се изправим срещу труден съперник, а току-що играхме срещу такъв. Наш дълг беше да играем до края, така че е ясно, че играчите са изтощени", каза още Кубек.

Въпреки първата загуба за 74-годишния специалист, откакто пое поста, Коубек намери и позитиви, особено представянето в средата на терена на Александър Сойка, който записа първия си официален мач за националния отбор.

Той също така коментира предстоящото пътуване за чехите, които следващата седмица отиват в Атланта, за да се изправят срещу южноафриканците, докато съдомакините и лидери в група "А" Мексико ще играят с Южна Корея.

„Просто трябва да се примирим, защото така са го планирали другите за нас. Нашият логистичен екип е добър, но не е идеално, че трябва да пътуваме толкова много", завърши чешкият селекционер.

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Снимки: Imago

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